Wat is een goede sport bh voor hardlopen?

Uit onderzoek blijkt: “Ongeveer 44% van de vrouwen draagt geen sport bh tijdens het sporten”. WAT!? Het is juist samen met je hardloopschoenen het belangrijkste item tijdens het hardlopen. En nee, dat betekent niet 2 gewone bh’s over elkaar aantrekken! Wees zuinig op je borsten. Hardlopen is een intensieve sport, waarbij je borsten veel te verduren hebben. Maar welke ondersteuning heb jij nodig? Welke level is geschikt voor hardlopers? Waar moet je op letten bij het kopen van een sport bh? In dit artikel helpen wij je op weg.

Waarom hebben je borsten ondersteuning nodig?

Borsten bestaan alleen uit vet- en klierweefsel en niet uit spieren. Spieren kunnen bewegingen opvangen, maar de borsten bestaan enkel uit weefsel. Dit kan niet getraind worden en daarom moet je de borsten ondersteunen met een sport bh. Bij elke stap die je zet, krijgen de borsten een hoop schokken te verwerken. De borsten zitten alleen maar vast aan de borstwand, waardoor ze heel gevoelig zijn voor intensieve…