Wat is een fonds & hoe werkt dit voor mij?

Als beginnend belegger zijn beleggingsfondsen een mooie manier om kennis te maken met beleggen. Je geld wordt belegd door een ervaren belegger en wordt goed verspreid over verschillende beleggingsproducten. Hierdoor kan jij, zonder de kennis te hebben, toch rendement behalen op je beleggingen.

In dit artikel leggen we je alles uit over beleggingsfondsen, bespreken we de vraag wat is een fonds en wat is een beleggingsfonds. Ook bespreken we het rendement beleggingsfondsen en leggen we uit hoe je kan beleggen in fondsen.

Lees snel verder om erachter te komen hoe beleggingsfondsen voor jou kunnen werken.

DEGIRO als beleggingspartner ✅ Ongekend lage kosten

✅ Wereldwijd beleggen

✅ ETF’s, aandelen & meer

❌ Beleggen is nooit zonder risico, je kunt je inleg verliezen

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een portefeuille die door experts wordt beheerd. Deze portefeuille bestaat uit verschillende financiële producten….