Wat is een broodfonds? Voor- en nadelen voor mij als zzp’er

Wil je als zzp’er zekerheid hebben om door betaald te worden als je niet meer kan werken? Door het afsluiten van een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering), kan jij jezelf verzekeren van een inkomen wanneer jij tijdelijk niet kan werken.

Er zijn echter ook andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jij als zzp’er doorbetaald krijgt wanneer jij arbeidsongeschikt bent. Hierbij te denken aan een broodfonds of een crowdsurance platform.

In dit artikel leggen we alles uit over het broodfonds, bespreken we de broodfonds nadelen en vertellen waarom het handig is om een broodfonds als zzp’er te hebben. Lees snel verder om alles te weten te komen over hoe broodfondsen voor jou kan werken.

Wat is een broodfonds? Broodfonds zzp uitgelegd

Een broodfonds is een groep van…