Wat is een Bear Market? Definitie & hoe je belegt tijdens zo’n markt

Leestijd: 4 minuten

De aandelenmarkt wordt gekenmerkt door zijn volatiliteit. Er vinden constant verschuiving plaats en niemand kan precies weten wat er gaat gebeuren. Het kan voorkomen dat een markt flinke dalingen mee maakt en er hierdoor paniek ontstaat onder beleggers.

Bear markets zijn onderdeel van de marktcyclus en het is heel normaal dat ze komen en gaan. Het is als belegger goed om je bewust te zijn van de gevolgen van een bear market. Zo weet je wat je moet doen als er een daling plaatsvindt in de markt.

In dit artikel leggen we je alles uit over een bear market en bull market, bespreken we de vraag wat doen de koersen bij een bear market en gaan we in op de bear market betekenis.

Bear market betekenis

Een bear market is een periode van dalende koersen. Dit kan ontstaan…