Wat is dividend? Alles over dividend aandelen en meer

Leestijd: 4 minuten

Dividend is een uitstekende manier om een passief inkomen te genereren. Door een aandeel te kopen in een bedrijf kan er een deel van de winst naar jouw worden uitgekeerd in de vorm van dividend.

In dit artikel gaan we in op de vraag wat is dividend en de dividend betekenis. Daarnaast bespreken we dividend aandelen en vertellen we hoe je via degiro dividend zou kunnen behalen. Dit omdat we zelf ook gebruik maken van dit platform en hier erg tevreden over zijn.

Lees snel door om alles te weten te komen over passief geld verdienen met dividend aandelen.

DEGIRO als beleggingspartner ✅ Ongekend lage kosten

✅ Wereldwijd beleggen

✅ ETF’s, aandelen & meer

❌ Beleggen is nooit zonder risico, je kunt je inleg verliezen

Wat is dividend?

Dividend is de winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders. De hoogte van deze winstuitkering wordt meestal bepaald door de hoogte van de behaalde winst van de onderneming.

In ruil voor…