WAT? Is dít het nummer dat Joost Klein gaat performen op het Songfestival

Het heeft even geduurd, maar Joost Klein lijkt in een video op TikTok te verklappen welk nummer hij aankomend Songfestival gaat performen. De deskundigen van Shownieuws breken gezamenlijk hun koppen over wat de zanger nu eigenlijk bedoelt: is dit een snippet van zijn eigen lied of is dit een remix van de Songfestival-intro?

Preview

De preview van het nummer is weliswaar aan de korte kant, toch denkt Shownieuws-deskundige Eline de hint van Joost compleet te begrijpen. “Hij doet twee keer een vijf maken met zijn handen. Dus tien. En een vier. Dus ik denk dat het echte lied 14 maart uitkomt.”

Shownieuws-bobo Bart Ettekoven is wat minder overtuigt van de theorie van Eline. Die denkt dat het liedje op de achtergrond van het filmpje gewoon de intro van het Songfestival is. “Dit is gewoon de tune van het Songfestival”, merkt hij op. “Maar het kan toch dat hij dat door de remix heeft gegooid!”, probeert Eline er nog iets van…