Wat is de functie van hardloopsokken?

Een mooie hardloop outfit, goede hardloopschoenen en rennen maar! Je vergeet alleen nog een belangrijk item: de sokken. En nee, daar bedoelen we niet je gewone katoenen sokken mee. Ga voor echte hardloopsokken. We leggen uit wat het verschil is met normale sokken en waar je op moet letten bij het kopen van hardloopsokken.

Ademende hardloopshirts voor dames Op zoek naar comfortabele, hoogwaardige hardloopkleding? Deze hardloopshirts en hardlooptopjes van Decathlon zijn bijzonder comfortabel door de lichte en ademende materialen. Ideaal voor warm weer. Diverse kleuren en maten vanaf €9,99

Hardloopsokken hebben de volgende belangrijke functies:

Hardloopsokken ademen

Goede hardloopsokken zijn gemaakt van ademend en vochtafdrijvend materiaal. Ze voeren vocht af waardoor je voeten ventileren en daardoor droger blijven. Dit zorgt er ook voor dat je voeten op temperatuur blijven bij warm en koud weer. Dit is belangrijk om irritaties of blaren te voorkomen. De sokken die je overdag draagt,…