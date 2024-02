Wat is de Fear and Greed index?

Leestijd: 5 minuten

De Fear and Greed Index is een financiële indicator die wordt gebruikt om het sentiment van beleggers op de markt te meten. Het idee erachter is dat markten niet alleen worden beïnvloed door fundamentele factoren, zoals bedrijfsresultaten of economische gegevens. Maar ook door menselijke emoties zoals angst en hebzucht. De mate van angst of hebzucht bepaalt of de markt ‘bullish’ of ‘bearish’ is. Hierover lees je in dit artikel meer.

Waarom is de Fear and Greed index belangrijk?

De Fear and Greed index is belangrijk om beleggers een snel overzicht van het huidige sentiment op de markt te bieden. Ook kan het worden gebruikt als een hulpmiddel om markttrends te begrijpen en potentiële kansen of risico’s te identificeren.

Hoe de Fear and Greed index werkt

De score van de Fear & Greed Index wordt bepaald door een combinatie van verschillende gegevensbronnen en indicatoren die het sentiment van beleggers op de markt meten. Denk…