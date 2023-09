Wat is crowdfunding? Geld lenen via crowdfunding uitgelegd

Leestijd: 7 minuten

Financiering vinden via investeerders is voor de kleinere ondernemer best lastig. Je staat niet op de beurs, dus je moet de investeerders ergens anders vandaag toveren. Crowdfunding is één van de manieren die jij als ondernemer hebt om sponsoring te krijgen voor een tegenprestatie.

In dit artikel vertellen we je daarom alles over de vormen van crowdfunding. Daarnaast behandelen we onderdelen zoals de bekendste crowdfundingplatformen en de verschillende tegenprestaties zoals rente, aandelen en niet-financiële beloning.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een manier van fondsenwerving waarbij geld opgehaald wordt bij de menigte / crowd en niet bij een bank of andere ‘traditionele’ geldverstrekker.

Vaak zitten bij deze laatstgenoemden veel haken en ogen aan het lenen van geld. Soms kan jouw onderneming alleen niet wachten op deze financieringsaanvraag. Bijvoorbeeld bij een overname of acute cashflow problemen is ‘snel’ geld…