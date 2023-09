Leestijd: 6 minuten

Content marketing is een manier van marketing om je potentiële klanten te bereiken. Dit kan zijn met informatieve content, content om sales te doen of om je ‘gezicht’ te laten zien voor branding.

Het is een veelgebruikte vorm van marketing en in sommige gevallen zelfs de core business van bedrijven (zoals op deze site). Goede content helpt je doelgroep namelijk om keuzes te maken en de juiste contentstrategie kan je bedrijf hard laten groeien.

We gaan in dit artikel daarom in op de verschillende manieren om je product of dienst onder de aandacht te brengen met contentmarketing. Hoe relevante content jouw doelgroep om kan zetten tot leads en welke content marketing strategie het beste bij jou past.

Wat is content marketing?

Content marketing is een manier van marketing waarbij je door middel van content de doelgroep probeert te bereiken. Contentmarketing valt onder de tak inbound marketing omdat je actief probeert de doelgroep naar je toe…