Wat is beter voor spieropbouw, wei eiwit, rijsteiwit of de combinatie?

Voor spiergroei heb je eiwitten nodig. In dit artikel beantwoorden we de vraag of het uitmaakt of je de eiwitten haalt uit wei-eiwitten, rijsteiwitten of dat de combinatie wellicht beter is. Hierbij kijken we niet alleen naar de eiwitkwaliteit, maar ook naar de prijs. Welk eiwitbron geeft het meeste resultaat voor zo min mogelijk geld?

Conclusies

Zowel wei eiwit als rijsteiwit zijn effectief voor spiergroei. Wei eiwit wordt sneller opgenomen door het lichaam en bevat een completer aminozuurprofiel, waardoor het de voorkeur geniet voor spieropbouw direct na de training. Rijsteiwit is een goed plantaardig alternatief met een lagere kans op allergische reacties of intoleranties.

De combinatie van wei- en rijsteiwit biedt echter een belangrijk voordeel. Gecombineerd leveren ze een compleet aminozuurprofiel en je haalt hiermee dan ook vrijwel exact dezelfde spieropbouwende eigenschappen, maar tegen een aanzienlijk lagere prijs (omdat rijsteiwit een stuk goedkoper is dan wei eiwit). Tevens…