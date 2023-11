‘Wat een zielige mensen zijn het ook’

Willem van Hanegem heeft geen goed woord over alle aandacht die Ajax krijgt. De Amsterdammers boekten donderdagavond tegen FC Volendam hun eerste competitiezege sinds 12 augustus en zijn daardoor niet langer hekkensluiter in de Eredivisie, maar Van Hanegem vindt het veel te overdreven hoe er nu weer over hen wordt gepraat.

Van harte ging het weliswaar niet, maar Ajax versloeg donderdagavond FC Volendam en verliet zodoende de laatste plaats. Daar was de recordkampioen afgelopen zondag na de nederlaag tegen PSV komen te staan. De Amsterdammers waren er uiteraard alles aan gelegen zo snel mogelijk van de laatste plaats af te komen en dat lukte in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Dankzij de overwinning hebben ze het linkerrijtje zelfs weer in zicht. In Amsterdam en omgeving heerst er naast opluchting ook vooral optimisme en ook op televisie was men te spreken over het optreden van de ploeg van trainer John van ’t Schip.



Artikel gaat verder onder video



Van Hanegem doet…