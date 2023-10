Wat een mijlpaal! André Hazes heeft iets héél bijzonders te vieren

Na een heleboel verslavingen een een lange pauze lijkt André Hazes weer op het goeie pad te zijn. Drugs neemt hij naar eigen zeggen niet meer, en hij is weer volop aan het optreden.

André Hazes heeft een heftige tijd achter de rug. Lange tijd bleef hij uit de schijnwerpers, terwijl hij aan zichzelf werkte en afkickte van zijn verslavingen. Inmiddels ziet de toekomst er weer rooskleurig uit voor hem.

Hij is nu twee jaar clean, en dat wordt uitgebreid gevierd. In zijn Instagram deelt hij een foto van een taart met een gigantisch cijfer twee erop. “We love you forever”, staat er in chocolade op geschreven.

“Geen leegte meer in mijn ziel en geen breuk meer in mijn hart”, schrijft André erbij. “Dank jullie wel.” Daarmee richt hij zich tot zijn naaste entourage, die onder meer bestaat uit zijn neef Djarno Hofland en Monique Westenberg.









Instagram @andrehazes

Die laatste deelt de foto ook, met een lieve boodschap…