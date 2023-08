Wat draag je op je hoofd met hardlopen

Sommige lopers vinden iets op hun hoofd niet prettig en genieten liever van de wind op het hoofd en in de haren. Toch hoort hoofdbedekking zeker bij je standaard hardloopoutfit. Ze beschermen je tegen alle weertypes die Nederland rijk is. De zon, regen, wind en kou. Een multifunctioneel item dus! We beschrijven de soorten en zetten de voor- en nadelen op een rij.

Hoofd- en haarbanden

Zweet in je gezicht en zeker in je ogen vindt niemand prettig tijdens het hardlopen. Hoofd- en haarbanden voorkomen dat. Ook zorgen ze ervoor dat je haren niet in je gezicht zitten. Een haarband heeft in de winter nog een extra functie, namelijk het warm houden van je oren. In de