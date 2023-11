Wat doet de S&P 493?

Let ook eens op de rest van de markt. Plus: zijn bankaandelen echt goedkoop, een onthullend boek over Ray Dalio en lachen om bitcoin.

Japanners keren terug naar eigen markt

Japan wil het monetaire beleid weer normaliseren. En dat heeft zeker effect op (obligatie)markten in Europa en in de VS, aldus Edin Mujagic. Japanners zullen weer meer lokaal en minder internationaal beleggen.

Is de pijn voor smallcaps eindelijk voorbij?

Smallcaps zijn extreem gevoelig voor een stijgende rente en een dreigende recessie. Als de rentetop gepasseerd is en de recessieangst geweken is, dan hebben smallcaps goede kaarten om het beter te doen dan largecaps. Hun belangrijkste troef: ze zijn goedkoper.

Voor de muziek uit