Wat de eerste goal van PSV zegt over het positiespel van Peter Bosz – Voetbal International

PSV heeft thuis gewonnen van SC Heerenveen: 2-0. Analyse van twee offensieve ideeën van Peter Bosz die te zien zijn geweest in aanloop naar de openingstreffer.

Door de vele afwezigen start PSV in het eerste kwartier weifelend tegen SC Heerenveen. De Friezen blijken dreigend in de omschakeling tegen een elftal dat belangrijke spelers voor de balans mist. Jordan Teze blijft als rechtsachter vrijwel continu achter de bal, om de twee centrale verdedigers van PSV te helpen. Sergiño Dest en Patrick van Aanholt willen van nature juist beiden naar voren, om mee te doen in de aanval.