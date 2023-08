Wat betekent OEM in Windows?

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wanneer je door de wereld van technologie en computers navigeert, kom je vaak afkortingen en termen tegen die mogelijk verwarrend kunnen zijn voor degenen die niet bekend zijn met de technische details. Een van die termen is OEM, wat staat voor “Original Equipment Manufacturer”.

In het specifieke geval van het Windows-besturingssysteem beïnvloedt deze term diepgaand hoe computers en software worden geleverd en gebruikt. Dit artikel zal je een duidelijk inzicht geven in wat OEM in Windows betekent en waarom het belangrijk is.

Definitie van OEM in Windows

OEM, wat staat voor “Original Equipment Manufacturer”, verwijst naar bedrijven die hardware produceren die ze vervolgens gebruiken in andere producten die ze onder hun eigen merknaam verkopen. In het geval van Windows-besturingssystemen heeft de term “OEM” een…