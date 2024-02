Wat betekent nominale waarde?

Leestijd: 2 minuten

De nominale waarde is de waarde waarvoor een aandeel of obligatie oorspronkelijk is uitgegeven. Hierbij kan je denken aan een munt of een verhandelbaar waardepapier. Voor beleggers is de nominale waarde minder interessant. Hierbij gaat het vooral om de huidige waarde op de beurs. Voor obligaties is dit juist andersom, aangezien de aflossing en de rentevergoeding over de nominale waarde wordt berekend.

Nominale waarde betekenis

De betekenis van nominale waarde is dus de waarde waarvoor een aandeel of obligatie oorspronkelijk is uitgegeven. Dit is voor beleggers minder interessant, maar is voor obligaties erg belangrijk. De nominale waarde bij een obligatie wordt gebruikt om de aflossing en rentevergoeding over te berekenen.

Nominale waarde aandelen

De nominale waarde is bij aandelen niet zo belangrijk. Beleggers hebben namelijk meer aan de actuele beurswaarde. Als een aandeel wordt uitgegeven, wordt dit gedaan voor de nominale waarde….