Wat betekent economische neergang China voor de wereld?

In grote delen van de wereld hebben consumenten te maken met hoge prijzen en hoge rentetarieven. In haar strijd tegen de inflatie heeft de Amerikaanse Federal Reserve de rentetarieven naar het hoogste niveau in 22 jaar geduwd. De afgelopen maanden hebben de Bank of Canada, de Europese Centrale Bank en de Bank of England allemaal de rente verhoogd. En er bestaat weinig consensus over welke beslissingen de centrale banken in september zullen nemen.

Eén centrale bank verlaagde echter in augustus de rente: de People’s Bank of China verlaagde de prime rate voor éénjarige leningen naar 3,45%. China heeft geen oververhitte economie en bepaalt dus zijn eigen macro-economische beleidskoers. Dit wil echter niet zeggen dat het beeld rooskleurig is. Beleidsmakers in Peking worden geconfronteerd met hun eigen uitdagingen, waaronder deflatoire druk, de depreciatie van de yuan en een krimpende vastgoedsector. Economen en marktvolgers suggereren dat deze uitdagingen mogelijk bredere…

