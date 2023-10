Wat Amerikaanse banken ons (niet) vertellen

Traditioneel wordt de publicatie van bedrijfsresultaten door de grote Amerikaanse banken ieder kwartaal gezien als de start van een nieuw cijferseizoen. Afgelopen vrijdag beten onder andere J.P. Morgan en Wells Fargo het spits af. De meeste Europese banken rapporteren twee of drie weken later, waaronder ING op 2 november. Wat kunnen we uit de Amerikaanse resultaten afleiden voor de Europese banken? En wat niet?

Sinds de Amerikaanse centrale bank in december 2021 aankondigde de rente te gaan verhogen ligt bij de grote Amerikaanse banken de focus op de netto rente-inkomsten. De gevraagde rente op leningen ging al meteen omhoog, de spaarrente bleef achter. Die trend zette zich in het derde kwartaal van 2023 voort. De rente-inkomsten van J.P. Morgan gingen flink omhoog vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder en ook Wells Fargo boekte een plus. Beide banken werden geholpen door een voorkeur van een groot deel van de spaarders voor grote, veilig geachte banken na faillissementen…