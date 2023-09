Was in paniek en moest opeens zo hard huilen

Maxime Meiland bracht dit jaar haar biografie uit. In ‘Maxime – Misbruikt, ontspoord, en nu… gelukkig’ praat de ‘Chateau Meiland’-ster openhartig over het misbruik waarvan ze slachtoffer werd.

Maxime Meiland werd als tiener verkracht door een ex-gevangene. Daarover vertelt de ‘Chateau Meiland‘-ster openhartig in haar biografie. In ‘Open Casa’ vertelt Maxime dat de verkrachting veel invloed heeft gehad op haar seksleven.

“Sinds ik met Leroy ga, voel ik me wel seksueel normaal”, bedenkt Maxime zich over haar echtgenoot. “Ik voel me heel erg op m’n gemak bij hem. Hij is heel lief. Het is niet te vergelijken met het leven dat ik daarvoor had.”

Leroy heeft Maxime veel rust gebracht op seksueel vlak. “Maar ik heb er nog af en toe wel moeite mee. Als wij bijvoorbeeld gaan stoeien en hij houdt mij te lang vast, dat ik dan in paniek raak en dan moet ik opeens ook zo hard huilen.”

“Het geeft toch een bepaalde trigger, waardoor ik in paniek raak. Maar hij gaat er heel goed…