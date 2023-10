Warren Buffet haat Bitcoin, maar investeert er wel indirect in

Investeringslegende Warren Buffet staat niet bekend als een liefhebber van Bitcoin. Sterker nog, in het verleden noemde de miljardair Bitcoin “rattengif in het kwadraat” en ook zijn beroemde compagnon Charlie Munger geeft aan helemaal niets te hebben met het digitale geld. Ondanks dat investeren de heren via het Braziliaanse Nubank indirect in het succes van Bitcoin.

500 miljoen dollar in Nubank

Voor de beursnotering van Nubank investeerde het Berkshire Hathaway van Warren Buffet ongeveer 500 miljoen dollar in de in Brazilië gevestigde bank. Deze fintech faciliteert traditionele bankdiensten voor zijn klanten, maar maakt het ook mogelijk om Bitcoin en andere cryptocurrency’s te verhandelen.

Na de IPO van Nubank investeerder Berkshire Hathaway nog eens 250 miljoen dollar in de neobank. Daarmee kwam het totale geïnvesteerde bedrag op 750 miljoen dollar te…