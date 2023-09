Warme septembermaand remt H&M af

(ABM FN) H&M heeft in het derde kwartaal last gehad van het ongebruikelijke warme weer. Dit maakte het Zweedse modebedrijf woensdagochtend bekend.

De netto-omzet van H&M steeg in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 augustus, met 6 procent tot 60,9 miljard Zweedse kroon, circa 5,2 miljard euro. In lokale valuta was de netto-omzet vlak vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De winst na belastingen steeg van 531 miljoen tot 3,3 miljard Zweedse kroon, wat overeenkomt met 2,04 Zweedse kroon per aandeel. H&M wist dankzij een focus op de winstgevendheid en voorraadefficiëntie, een sterke cashflow te realiseren.

De omzet van H&M steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 8 procent tot 173,4 miljard Zweedse kroon.

De verwachting van H&M is dat de omzet in september met 10 procent daalde, gerekend in lokale valuta, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De beëindigde activiteiten in Rusland zijn verantwoordelijk voor 4 procentpunt van deze daling.

Het…