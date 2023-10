‘Waren je wissels een statement naar Mislintat?’

Maurice Steijn heeft de wedstrijd tegen Feyenoord niet aangegrepen om een statement te maken richting directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax. De trainer van de Amsterdammers gaf veel zelfopgeleide spelers een kans, in plaats van de aankopen die Mislintat deed.

Zo had Silvano Vos een basisplek in plaats van Benjamin Tahirovic, viel Devyne Rensch al na 31 minuten in voor Anton Gaaei en mocht Anass Salah-Eddine invallen als linksback, en dus niet Gastón Ávila. Dat laatste besluit viel bij de nodige Ajax-supporters niet in goede aarde. “Nee hoor, zeker geen statement. Ik kijk gewoon wat die jongens presteren”, antwoordde Steijn bij ESPN.



“Ik vind dat Vos het heel goed heeft gedaan als invaller tegen Olympique Marseille. Het is een goede, talentvolle jongen. Die zit op dit moment beter in zijn vel dan de andere twee middenvelders. Rensch was al een optie om mee te starten, maar was deze week niet fris. Salah-Eddine heb ik…