Je hardloopschoenen zijn je beste hardloopmaatje! Zorg goed voor ze en vervang ze op tijd. Voor je het weet voelen de kilometers loodzwaar aan of heb je een vervelende blessure te pakken. Maar wanneer zijn je hardloopschoenen aan vervanging toe?

Hoe lang gaan je hardloopschoenen mee?

De basisregel is als volgt: bij 900 à 1000 km hardlopen zijn je schoenen aan vervanging toe. De demping is dan verminderd met zeker 35%, blessures liggen op de loer, dus tijd voor nieuwe hardloopschoenen. De basisregel heeft te maken met meerdere factoren en is bij elke loper anders. Onderstaande factoren voor slijtage spelen een belangrijke rol en kan je niet los van elkaar zien. Tip: het is verstandig na te denken wat voor soort loper jij bent aan…