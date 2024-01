Dus wanneer zal de Bitcoin koers weer stijgen? Na een nogal opvallende rally in de laatste maanden van 2023, toont Bitcoin nu wel tekenen van afkoeling. Sinds oktober klom de grootste cryptocurrency hoger en hoger in prijs en bereikte zelfs in januari een koers van bijna 48.500 dollar. Nu met de recente daling van de prijs rondom de Bitcoin Spot Exchange Traded Fund (ETF), lijkt een afvlakking van de koers in het verschiet te liggen. Analisten voorspellen dat de volgende grote opwaartse beweging voornamelijk zal worden aangedreven door de aanstaande Bitcoin halving.

Halving van april

Een Bitcoin halving kun je zien als een evenement dat ongeveer elke 4 jaar plaatsvindt en het zorgt ervoor dat alle block rewards voor Bitcoin miners worden gehalveerd. Op het moment voor de Bitcoin halving van 2024 wordt er 6,25 BTC gemined in 10 minuten, wat op het begin nog 50 bitcoin per 10 minuten was.

Bitcoin halvings zijn belangrijke gebeurtenissen voor de traders, omdat ze het aantal bitcoins dat…