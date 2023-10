Wanneer wordt Ajax – Feyenoord ingehaald? Dit lijkt de datum

Op dit moment is woensdag 1 november de beoogde datum om het restant van de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord uit te spelen. Dat meldt journalist Pascal Kamperman van ESPN vanuit Waalwijk, waar hij verslag deed van de wedstrijd tussen RKC en FC Twente (1-0).

“Er wordt nu een vermoedelijke datum gefluisterd in mijn oor: 1 november pas”, zegt Kamperman, die zich volledig kan vinden in de uitspraak van Feyenoord-trainer Arne Slot dat er hoe dan ook sprake is van competitievervalsing. Naar verluidt wilde Feyenoord het duel zondag nog uitspelen, maar dat gebeurde niet. “Dit is precies wat Arne Slot aangeeft: je reinste competitievervalsing.”



Artikel gaat verder onder video



Analist Robert Maaskant denkt daar wat anders over. Hij vindt het niet zo belangrijk dat Ajax tegen die tijd wellicht in betere vorm is. “Het kan ook andersom zijn, iedere ploeg ontwikkelt zich. Feyenoord ook. Ik vind dat Arne daar niet te zwaar aan moet tillen. Het klopt, hij heeft geen ongelijk,…