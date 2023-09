Wanneer moet Logan Paul tegen Dillon Danis vechten?

De bokswereld maakt zich op voor een partijtje knokken tussen Logan Paul (de broer van Jake Paul en dus de zwager van Jutta Leerdam) en Dillon Danis. De wedstrijd staat gepland voor 14 oktober in Manchester. Logan Paul, die ooit bekend werd als YouTuber, heeft zijn roem omgezet in een carrière in de vechtsport. Aan de andere kant van de ring hebben we Dillon Danis, een vechter die zijn sporen heeft verdiend in de mixed martial arts-organisatie Bellator.

De vechters: wie zijn ze?

Logan Paul werd eerst bekend door zijn video’s op YouTube. Hij heeft meer dan 23 miljoen abonnees en heeft zijn platform gebruikt om een carrière in het boksen op te bouwen. Hij heeft al eerder in de ring gestaan, onder andere tegen de beroemde bokser Floyd Mayweather. Dillon Danis is een professionele vechter die vooral bekend is van zijn prestaties in Bellator, een grote organisatie in mixed martial arts. Hij heeft een achtergrond in Braziliaans jiujitsu en is een getrainde…