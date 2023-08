Wanneer moet je ze vervangen?

Staar je niet blind

Het is belangrijk om je niet te veel te focussen op zichtbare slijtage. Een hardloopschoen is vaak onzichtbaar versleten. Dat wil zeggen dat de schoen op het blote oog nog in goede staat lijkt maar dat de schoen toch aanzienlijk versleten is.

Demping en stabiliteit

Wanneer een hardloopschoen versleten raakt, gaat dit ten koste van de demping en stabiliteit die het biedt. Vaak merk je dit verschil niet wanneer je al lange tijd op dezelfde versleten schoenen loopt. Pas wanneer je een nieuw paar schoenen aantrekt, wordt het verschil vaak duidelijk.

Een nieuw paar schoenen zit steviger, sluit beter aan op je voeten en absorbeert schokken veel effectiever. Hierdoor ervaar je meer comfort en ondersteuning tijdens het hardlopen. Het is daarom belangrijk om regelmatig je schoenen te vervangen om te kunnen profiteren van deze voordelen en blessures te voorkomen.

600 tot 1000 kilometer

Veel hardlopers blijven gedurende lange tijd op dezelfde schoenen lopen. Het…