‘Wanneer kunnen obligatiebeleggers weer rustig ademhalen?’

Na een langdurige dip zijn obligaties misschien eindelijk klaar om hun diversificatierol tegenover aandelen te hervatten. De inflatie vertoont een dalende trend. De bezorgdheid over herinflatie lijkt af te nemen. En de beleidsrente is misschien dicht bij – zo niet op – het hoogtepunt. Al deze factoren voorspellen veel goeds voor de risico-rendementsvooruitzichten voor obligaties.

De Fed heeft ervoor gekozen om tijdens haar laatste twee vergaderingen geen renteverhogingen door te voeren. Jerome Powell benadrukte dat de Fed ‘voorzichtig’ te werk zal gaan bij toekomstige acties. Hij merkte op dat de Fed de recente stijging van de langere rente in de gaten houdt, en dat aanhoudende veranderingen in de bredere financiële omstandigheden van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid. Dit duidt er waarschijnlijk op dat de Fed op zijn minst bijna klaar is met haar renteverhogingscyclus.

“Het is gemakkelijker geweest om de inflatie te laten dalen van het piekniveau van vorig jaar…