Wanneer komt de nieuwe iPhone 15 uit? Dit is wat we weten

De release van de nieuwe iPhone 15 komt er aan. Dat is bevestigd door meerdere bronnen. Maar vanuit Apple zelf is er nog geen bevestiging over de officiƫle onthulling. Normaliter kondigt Apple een nieuw model van de telefoon ruim vooraf aan, maar dat is nog niet gebeurd. Toch denken verschillende Apple-experts te weten dat de telefoon gepresenteerd zal worden op het iPhone event dat waarschijnlijk 12 of 13 september gehouden zal worden.

Hoe zit het met de release?

Er wordt al sinds eind 2022 over de iPhone 15 en diens specificaties wordt gesproken. Ook leek het er langere tijd op leek dat de smartphone eerder dit jaar al onthuld zou worden. Door een vertraging en dip op de hele smartphone markt in de VS, kwam er een kink in de kabel. Toch lijkt het erop dat de release er binnenkort eindelijk aan komt.

Apple kondigt nieuwe telefoons geregeld in de eerste twee weken van september aan. Over de editie van dit jaar is officieel nog niets vrijgegeven. Kijkend naar…