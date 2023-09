De WK finale van het WK voor vrouwenvoetbal in 2023 begint 20 augustus 2023 om 12 uur in het stadion ‘Stadium Australia Sydney’ in Sydney, Australië. De kans is groot dat Nederland in de finale staat.

Ze spelen vrijdagnacht om 3:00 uur de kwartfinale tegen het goede Spanje. Als ze die pot winnen, kunnen ze het op dinsdag 15 augustus opnemen tegen de winnaar van Japan VS Zweden.

