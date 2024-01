Wanneer is de beurs open in 2024?

Het handelsjaar 2024 is begonnen op de wereldwijde beurzen. In het voorbije jaar 2023 wist de AEX index van Euronext Amsterdam een winst van 17% te boeken met 29 december als laatste handelsdag van het jaar. Nu de feestdagen weer voorbij zijn, rijst de vraag op welke gedenk- en feestdagen de beurs gesloten is. Dat kan verschillen tussen landen, zodat bijvoorbeeld buitenlandse beurzen dicht zijn als wij open zijn en omgekeerd.

Soms is het internationaal juist bewust gelijkgetrokken, waardoor nationale feestdagen, zoals onze Koningsdag, buiten de boot vallen. Daar krijgen we dan 1 mei, de internationale Dag van de Arbeid, die we in Nederland niet vieren, als handelloze dag voor terug. Daarom heeft Morningstar een handzaam overzicht samengesteld op basis van de kalender van Euronext. Die omvat naast Amsterdam ook de andere beurzen van Euronext in Brussel, Parijs, Dublin, Lissabon, Milaan en Oslo. De volledige kalender vindt u hier.

…

