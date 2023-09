Wanneer gaat Musk gebruik maken van de herbruikbare BTC mining energie? en Ripple labs in hoger beroep tegen SEC ~ Crypto-Gids

Welke noemenswaardige gebeurtenissen hebben zich in de afgelopen week plaatsgevonden die mogelijke invloed hebben op de markt? Zoals we kunnen opmerken blijft het spannend rustig en zien wij geen bijzondere uitspattingen. Tijdens dit schrijven hangt BTC ook rond de 26.5 USD.

Toch wil Crypto-gids je op de hoogte houden van de gebeurtenissen waarna je zelf kan oordelen of deze van invloed zijn op de markt of in je keuzes die je hierin maakt. Afgelopen dagen zijn de volgende onderwerpen naar buiten gekomen:

Herbruikbare BTC mining energie meer dan 50 procent: Waar wacht Elon Musk nog op?

Ripple Labs bereid stappen voor naar Hooggerechtshof in zaak tegen SEC

Herbruikbare BTC mining energie meer dan 50 procent: Waar wacht Elon Musk nog op?

Volgens de laatste bijgewerkte gegevens is het gebruik van hernieuwbare energie bij Bitcoin mining gestegen tot meer dan 50 procent.

Bitcoin wordt vaak bekritiseerd vanwege het hoge energieverbruik en de ecologische voetafdruk. Maar een nieuw rapport van…