Wandelen met apps: hiking en technologie

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Lekker een dagje of een week eropuit in de natuur met alleen je gedachten en misschien leuk gezelschap? In een wereld van overprikkeling door apps en meldingen klinkt dat goed. Tijdens een flinke wandeling kan technologie je wel assisteren, zonder dat die de rust verstoort. Het is fascinerend om te bedenken hoever we zijn gekomen in de afgelopen honderd jaar. Smartphones waren vijftig jaar geleden nog ondenkbaar en in plaats van smartwatches moesten we vertrouwen op simpele horloges die alleen nog maar de tijd konden laten zien. De technologische revolutie heeft echter elk aspect van ons leven veranderd en dat is zelfs merkbaar bij iets zo eenvoudig en gegrond als wandelen. Er was een tijd dat wandelaars volledig moesten vertrouwen op gedrukte kaarten, kompassen en hun eigen kennis om door het land te navigeren. Als je ging wandelen in…