Walmart | Retailgigant wordt iets onzekerder

Walmart kwam 16 november met kwartaalcijfers over het derde kwartaal. De omzet groeide jaar op jaar met 5,2%. Winkels in de Verenigde Staten zagen hun omzet met 4,9% groeien. En de schatting voor de winst per aandeel over het huidige boekjaar ging van $6,36-6,46 naar $6,40-6,48. Dat alles was iets beter dan de gemiddelde analistenverwachting.



De omzet uit e-commerce groeide met 15%. Dit was in de VS zelfs 24%, maar Walmarts’ internationale e-commerce-tak kreeg jaar op jaar een min van 3%. Dat beeld was erg vertekend: vorig jaar vielen de omzetcijfers van de kortingsactie The Big Billion Days van Walmarts e-commerce-platform Flipkart in het derde kwartaal en dit jaar in het vierde. Flipkart is onderdeel van Walmart…