Wall Street toont gemengd beeld op laatste dag grillige beursmaand

Leestijd: 2 minuten

De aandelenbeurzen in New York lieten een gemengd beeld zien op de laatste dag van de grillige beursmaand augustus. Beleggers kregen onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt te verwerken, waaruit bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering met 4000 is afgenomen. Dat was meer dan verwacht. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Fed heeft de rente al fors opgeschroefd om de inflatie in te dammen en beleggers hopen dat de centrale bank in september de rente niet nog verder zal gaan verhogen.Woensdag bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat er in de Amerikaanse private sector veel minder banen zijn bijgekomen dan verwacht. Vrijdag komt het officiƫle banenrapport naar buiten, waarin ook de banen bij de Amerikaanse overheid worden meegenomen.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,5 procent lager af op 34.721,91 punten….