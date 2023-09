Wall Street terughoudend, beleggers wachten op nieuwe rentehints

Leestijd: 2 minuten

De beurzen in New York waren maandag de gehele dag voornamelijk terughoudend, om uiteindelijk hoger te sluiten. Beleggers lijken uit te kijken naar nieuwe macro-economische rapporten die later deze week verschijnen. Daaruit wordt mogelijk duidelijk in hoeverre het beleid van de Amerikaanse centrale bank effect sorteert. Vorige week liet de Federal Reserve de rente nog ongewijzigd, al bleek uit prognoses dat de rentes mogelijk langer dan verwacht hoog zullen blijven.

De rentevrees stak daardoor voor het weekend al de kop op. Het rentetarief heeft inmiddels het hoogste niveau sinds 2001 bereikt. Maar verschillende Fed-beleidsmakers spraken uit dat de rente mogelijk nog verder omhoog moet om de inflatie terug te dringen.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,1 procent hoger af op 34.006,88 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4337,44 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 13.271,32 punten. Gedurende de dag bereikten beide indices…