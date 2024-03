Wall Street start de week voorzichtig na nieuwe records

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een licht lagere opening, nadat vrijdagavond de S&P 500 en de Nasdaq de records aanscherpten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor de openingsbel 0,2 procent lager.

In Azië hadden Tokio en Bombay er zin in en werden de beursrecords daar maandag aangescherpt. Uiteindelijk wisten ook de Chinese beurzen bescheiden plussen neer te zetten. In Europa is de stemming maandag terughoudend en noteerden de indices overwegend licht lager. In Europa zal deze week bovengemiddelde aandacht zijn voor de vergadering van de ECB en het rentebesluit.

Het optimisme van de afgelopen maanden is vooral te danken aan “een toenemend enthousiasme rondom kunstmatige intelligentie en de hoop op renteverlagingen”, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat analisten over elkaar heen vallen om hun koersdoelen van de S&P 500…