Wall Street opent naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures noteerden maandag rond lunchtijd lager, na de aanval dit weekend van Hamas op Israël. Omdat Amerikanen Columbus Day vieren, zijn de obligatiemarkten vandaag gesloten.

De futures op de drie belangrijkste indices noteerden circa een half procent lager.

Ook dalen de rentes wat als gevolg van de vraag naar relatief veilige waarden en stijgt de prijs voor een vat WTI-olie met 3,4 procent naar 85,60 dollar per vat. “Dat is een typische Pavlov-reactie, maar lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd. In tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten, zo’n 50 jaar geleden tijdens de Jom Kippoer-oorlog, is er nu geen directe betrokkenheid van oliegrootmacht Saoedi-Arabië. “Vooralsnog zien we geen grote veranderingen tussen vraag en aanbod van olie”, reageerde investment manager Simon Wiersma van ING.

“Je ziet ook de goudprijs stijgen en de olieprijs maakt een forse sprong, maar er lijkt geen sprake van paniek”, zei…