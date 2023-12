Wall Street naar hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een duidelijk hogere opening tegemoet, na de stap terug van woensdag, toen er sprake was van de sterkste daling in drie maanden. Matige economische berichten uit de VS konden het enthousiasme niet drukken.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de opening 0,9 procent in het groen. De Nasdaq gaat vermoedelijk 1,1 procent hoger bij de opening.

Er was geen duidelijke aanleiding voor de verkoopgolf van woensdag, maar de markt was hard gestegen, met een winst van 23 procent voor de S&P 500-index sinds het begin van het jaar.

“De ommekeer op woensdag vond anderhalf uur voor het sluiten van de Amerikaanse markt plaats, en hoewel er geen duidelijke aanleiding voor was, hadden we de S&P net zien stijgen in het hoogste tempo in drie jaar tijd dus het was moeilijk geweest om die beweging omhoog vol te houden”, stelde Deutsche Bank.

Economisch nieuws kwam van de wekelijkse steunaanvragen…