Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.718,09 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 37.208,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent hoger op 14.871,16 punten.

Wall Street lijkt donderdag te herstellen van de onverwachte koersval van woensdag, die marktkenners vooral weten aan een overkochte markt die de afgelopen tijd zeer optimistisch was over het aantal renteverlagingen door grote centrale banken in 2024.

“De ommekeer op woensdag vond anderhalf uur voor het sluiten van de Amerikaanse markt plaats, en hoewel er geen duidelijke aanleiding voor was, hadden we de S&P net zien stijgen in het hoogste tempo in drie jaar tijd dus het was moeilijk om die beweging omhoog vol te houden”, stelde Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor nieuwe groeicijfers uit de Verenigde Staten. Uit een definitief cijfer bleek dat de Amerikaanse…