Wall Street koerst af op licht lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,2 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,4 procent in te leveren.

Een zwakke outlook van Intel zet druk op de techsector.

“Op dit moment lijken de markten ervan overtuigd dat de Fed in maart voor een verrassing zou kunnen zorgen en een vroege renteverlaging zou kunnen doorvoeren in het geval dat de inflatie verdere tekenen van vertraging laat zien”, zei marktanalist Michael Hewson van CMC markets.

“Dat zou logisch kunnen zijn als de Amerikaanse economie het moeilijk zou hebben, maar de economische cijfers van deze week suggereren duidelijk dat dit niet het geval is. Het gevaar bestaat dat de Fed met een renteverlaging in maart de verwachtingen in de markt over meer verlagingen verder aanjaagt, iets wat de centrale bank met recent commentaren juist wilde voorkomen”, voegde hij toe.

Voorbeurs…