Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.974,11 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.304,30 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 15.767,00 punten.

Daarmee herstellen de Amerikaanse aandelenmarkten van de verliezen van de voorgaande handelssessies, nadat de markt zijn verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed terugschroefde.

“Bulls wezen op het feit dat de dalingen [van dinsdag] eenvoudigweg een excuus bieden om wat winsten vast te houden na de recente rally en dat het algemene traject voor de inflatie intact blijft, terwijl het huidig cijferseizoen voor het grootste deel veel gezonder dan verwacht is gebleken”, zei Interactive Investor.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 2,3 procent. De marktindex daalde van 210,0 tot 205,1.

Olie noteerde…