Wall Street houdt de deuren gesloten op Labor Day

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag gesloten vanwege de viering van Labor Day in de Verenigde Staten. Voor het lange weekend sloten de Amerikaanse beurzen vrijdag overwegend licht hoger en wonnen de drie indexen op weekbasis aardig terrein.

De focus lag afgelopen week op inflatiecijfers en het banenrapport. Die suggereren dat de Federal Reserve in september waarschijnlijk een pauze kan inlassen in de renteverhogingen. Ook de kans op nog een verhoging in november is afgenomen, volgens de markt, tot circa 35 procent. Dat was eerder nog ruim 50 procent.

“De meeste handelaren denken dat de Fed waarschijnlijk aan de zijlijn zal blijven staan, maar tegelijkertijd blijft de inflatiedruk intact”, zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Later deze week verschijnt het Beige Book van de Fed, die als blauwdruk geldt voor de economische verwachtingen van de centrale bank. Ook inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector en de wekelijkse steunaanvragen zijn…