Wall Street gooit er het bijltje bij neer en welk aandeel steeg 300%?

De laatste handelsdag van 2023 zit er alweer op en dan is het gebruikelijk om toch nog even terug te blikken op wat per saldo een relatief goed jaar is geweest. De AEX startte 2023 op een stand van 689 punten, de eindstand is nu ook bekend: 786,8 punten. Dat is afgerond een stijging van zo’n 15%.

Een bijzonder jaar wel: een dipje in maart werd al snel opgevolgd door een krachtig herstel waarbij de AEX eind juli ook zo rond de 790 punten noteerde. Nadien werd er stevig aan de boom geschud en daalde de index tot 714 punten eind oktober. Nieuwe zuurstof in de vorm van een – verwachte – versoepeling van het centrale banken beleid heeft de AEX weer tot tegen de 800-punengrens gebracht.

Uiteraard zijn er op individueel fondsniveau veel grotere verschillen te signaleren. Wat vooral opvalt is dat veel mid- en smallcaps het dit jaar toch lelijk hebben laten afweten.

Een inhaalslag verwachten in deze hoek in 2024 is helemaal niet zo’n vreemde gedachte, maar garantie tot de hoek…