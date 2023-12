Wall Street eindigt lager op laatste dag van zeer sterk beursjaar

Leestijd: 2 minuten

De aandelenbeurzen in New York zijn op de laatste handelsdag van 2023 met minnen geƫindigd. Daarmee is er een einde gekomen aan een zeer sterk beursjaar waarin de Amerikaanse hoofdgraadmeters zich richting recordstanden bewogen. Het optimisme onder beleggers groeide met name richting het einde van het jaar, toen de hoop toenam dat de Federal Reserve de rente in 2024 zou verlagen.

Beleggers werden nog positiever toen de Amerikaanse centrale bank bij zijn laatste rentebesluit van 2023 in december verklaarde dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaag gaat dan eerder verwacht. Met name relatief dure techaandelen profiteerden van die signalen. Als de rentes stijgen, verliezen die aandelen namelijk het snelst de aantrekkingskracht voor beleggers.

De Dow-Jonesindex sloot de laatste handelsdag van dit jaar 0,1 procent lager op 37.689,54 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4769,83 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,6 procent…