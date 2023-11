Wall Street boekt beste beursweek van 2023, Apple wel lager

Leestijd: < 1 minuut

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met winst, waardoor er voor de vijfde opeenvolgende handelsdag groene cijfers op de koersborden verschenen. Wall Street beleefde daarmee zijn beste beursweek van het jaar. Deze positieve trend werd gevoed door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente niet verder zal verhogen in een poging de inflatie te bestrijden.

Tegenvallende Banencijfers en de Federal Reserve

Een teleurstellend banencijfer in de VS ondersteunde de verwachting dat de Federal Reserve de rente niet verder zou verhogen. De Amerikaanse werkgelegenheid in oktober groeide minder sterk dan verwacht en was aanzienlijk lager dan in september. De Fed kondigde eerder deze week een pauze in de renteverhoging aan.

Beurscijfers

De Dow-Jonesindex sloot 0,7% hoger op 34.061,32 punten. De S&P 500 steeg met 0,9% naar 4358,34 punten en de Nasdaq klom 1,5% tot 13.478,29 punten. Hiermee behaalden de drie belangrijkste graadmeters…