Walging om actie van Kenneth Taylor in catacomben: ‘Doe normaal zeg, goorlap’

Opvallende beelden uit de catacomben van Villa Park in de pauze van de wedstrijd tussen Aston Villa en Ajax. spuugde in de binnenruimte en dat wordt hem door veel socialmediagebruikers niet in dank afgenomen.

Terwijl de spelers van Ajax zich klaarmaakten om het veld weer te betreden, spuugde Taylor. Dat was te zien op beelden die werden uitgezonden door ESPN.



Het moment viel analisten Kenneth Perez, Kees Kwakman en Pierre van Hooijdonk niet op. Een alerte voetbalfan tweette echter wel een video van het moment. “Goorlap”, “smeerlap”, “doe normaal zeg”: een paar van de reacties op X onder de video waarop de spugende Taylor te zien is.

De middenvelder stond negentig minuten op het veld bij Ajax, dat een dikke 4-0 nederlaag leed op Villa Park. Na het eerdere 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA zijn de Amsterdammers uitgeschakeld in de Conference League.

