Waldemar Torenstra doet mee aan Het Perfecte Plaatje!

Waldemar Torenstra kun je kennen als presentator, programmamaker en acteur.

Hij is de man van Sophie Hilbrand die ook in de mediawereld werkt.

Waldemar, is al sinds 1993 actief in het medialandschap.

Hij speelde sindsdien in tientallen films. Samen met zijn vrouw heeft Torenstra twee zoons: Robin en Ravi.

Waldemar Torenstra doet mee aan het nieuwe seizoen van ‘Het Perfecte Plaatje!’.

Hij is na Henry Schut en Sergio Vyent de oudste deelnemer. Niek Roozen, is de jongste deelnemer die meedoet aan dit seizoen.

© Instagram @waldemartorenstra

Acteur en presentator

Waldemar was te zien in meerdere films en tv-programma’s. Zo had de man van Sophie Hilbrand de hoofdrol in ‘Moordspel en ‘Divorce’.

Torenstra, is absoluut niet dom, hij behaalde een VWO-diploma.

De acteur begon aan een studie aan de Universiteit van Amsterdam, hij behaalde nooit een diploma.

Samen met Art Rooijakkers en Froukje Jansen maakte hij enkele…

